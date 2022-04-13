/691797/مستقبل-وطن-يجري-قرعة-الدورة-الرمضانية-الثالثة-بإمبابة

أجرت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم إمبابة قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم للموسم الثالث على التوالى بمقر أمانة الحزب وذلك بحضور سيد درويش أمين قسم إمبابة وأشرف إمام عبد السلام أمين التنظيم وسعيد إبراهيم رمضان وسيد بكار الامناء المساعدين وممدوح عمار أمين الرياضة والثقافة والفنون ومحمد الصفطاوى أمين الشباب، وسيد عبد العليم أمين العمل الجماهيري بإمبابة.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يجري قرعة الدورة الرمضانية الثالثة بإمبابة

وتقام الدورة الرمضانية في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال سيد درويش أمين الحزب بإمبابة، إن عدد الفرق المشاركة فى الموسم الثالث 23 فريقًا من أمناء الامانات وبعض مناطق إمبابة، مشيراً إلي بدء المباراة الافتتاحية يوم الاربعاء المقبل 13 إبريل بملعب "تشيلسى" بإمتداد شارع الوحدة في تمام الساعه الثامنة والنصف مساء.

وأكد "أمين الحزب"، أن الدورة الرمضانية تأتى في إطار توجيه القيادة السياسية للبلاد بالاهتمام بشباب الوطن كعمود أساسي من أعمدة التنمية وبناء الدولة، كاشفًا أن الجوائز ستكون قيمة للفريق الأول والثانى وستحصل جميع الفرق المشاركة على شهادات تقدير من أمانة الحزب بقسم إمبابة.

حضر مراسم القُرعة أعضاء هيئة مكتب أمانة إمبابة وأمناء الامانات و أمناء الوحدات القاعدية وأعضاء الحزب والفرق المشاركة بالدورة الرمضانية.

يأتى ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن إستثمار طاقاتهم.