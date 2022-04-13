مصرع وإصابة 25 شخص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق أسوان أبو سمبل السياحى، اليوم الأربعاء، حادث أليم أسفر عن مصرع ١٠ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين والمتوفين منهم 4 سائحين فرنسيين، وأخر بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجه إلى مدينة السياحية، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

دوت الخليج

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس سياحى تابع لشركة مصر للسياحة مع سيارة أخرى مما أدى إلى اشتعال النيران فى الأتوبيس، وذلك بالكيلو 43 طريق أسوان أبو سمبل السياحي.

وقع الحادث أثناء توجههم من مدينة أسوان إلى أبو سمبل لزيارة المعالم السياحية

وفور إخطار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقوع حادث سير عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل/ أسوان بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل انتقل إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين ، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف، ومركز عمليات المحافظة ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية.

كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج، لحين تماثلهم للشفاء الكامل، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

محافظ أسوان يتواصل مع رئيس الوزراء

كما تواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكي.