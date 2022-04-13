/691784/انعقاد-اللجنة-التنسيقية-لمشروع-صحتهم-مستقبلهم-بالفيوم

اجتمعت اليوم اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، لنشر التوعية المائية والصحية والبيئية داخل 150مدرسة ابتدائية بأربع إدارات تعليميه"اطسا،يوسف الصديق،شرق،غرب"، بتمويل من منظمة اليونيسف.

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جاء ذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،الدكتور إيهاب جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمه اليونيسف، والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لمنظمة اليونيسف، ومحمود عبدالحميد رئيس القطاع المالى، والدكتور عماد بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم، والدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة اطسا، وعبدالعزيز وهبه مدير إدارة شرق، والدكتور محمود هيبه مدير إدارة يوسف الصديق، وامل بعيزق مدير العلاقات العامة، وهاله أمين مدير البيئة والسكان.

استعرض آليات تنفيذ الأنشطة التوعوية

استعرض رئيس الشركة مع اعضاء اللجنة آليات العمل والتعاون فى تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل المدارس الفترة المقبلة خاصة المعسكرات الأربعة، التي يتم تنفيذها للتلاميذ داخل الإدارات تناولت كافة رسائل المشروع الخمسة والمتعلقة بترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتغذية الصحية السليمة والنظافة الشخصية ونظافة البيئة.

تدريبات ورفع كفاءة التلاميذ لمواجهة "كورونا"

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم عرض تقديمي عن طريق محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة، تناول أهم الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها منذ بداية المشروع حتى الآن وسبل الدعم الفنى والمالي المقدم عن طريق منظمة اليونيسف من تدريبات ورفع كفاءة فريق العمل وتزويد التربية والتعليم بمواد مطهرة ومعقمه، لمواجهة جائحه كورونا بجانب توزيع كتب تلوين وعلب الوان على التلاميذ وتزويد المدارس بخامات لاستخدامها في أعمال التوعية وتركيب قطع موفرة لتقليل الفاقد فى بعض مدارس المشروع، ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لبعض المدارس وتقديم الهدايا العينية للتلاميذ لتشجيعهم على مواصلة الأداء المتميز فى نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه.