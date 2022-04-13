ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2021

نجح فريقي ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، في التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء كل من تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني على الترتيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ 12 أهداف

سيباستيان هيلير لاعب أياكس أمستردام 11 هدف

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 8 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 8 أهداف

كريستوفر نكونو لاعب لايبزيج 7 أهداف.

البداية كانت مثالية لفريق نادي تشيلسي، والذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف حتى الدقيقة 80، حيث افتتح ماسون ماونت التسجيل في الدقيقة 15 وأنطونيو روديجير في الدقيقة 51 و تيمو فيرنر في الدقيقة 75.

لكن رودريجو من بعيد ليحيي آمال ريال مدريد من جديد بتقليص الفارق وإحراز هدف في الدقيقة 80 ، ليعادل نتيجة الذهاب، ولتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، جاء المنقذ كريم بنزيما، وأعطى الأفضلية لريال مدريد، بتقليص الفارق في الديقية 96 من الشوط الإضافي الأول إلى هدف وحيد.

بذلك يكون مجموع اللقائين 4/5 لصالح ريال مدريد، والتي تعني صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فريق ريال مدريد من إقصاء فريق تشيلسي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب تألق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وذلك بإحرازه لـ «هاتريك» أعطى من خلاله الأفضلية للريال في مباراة العودة، فيما أحر كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد.

فياريال يخطف بطاقة العبور

على جانب آخر، فقد حقق فريق فياريال المفاجأة بتعادله مع نادي بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره، ليصعد الفريق الإسباني بعد فوزه في مجموع اللقائين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وفي إطار منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يواجه، غدا، فريق ليفربول، بنفيكا البرتغالي، وذ في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول يحتاج فقط للفوز أو التعادل بأي نتيجة، للصعود للدور نصف النهائي، أو حتى الخسارة بفارق هدف ستكون كافية للصعود، حيث انتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبنفيكا.