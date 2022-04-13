توبه ١٢.. ماجد المصري يكتشف هروب أسماء أبو اليزيد

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شهدت الحلقة 11 من مسلسل توبه اشتعال كبير في الأحداث، وانتظر محبي المسلسل تفاصيل الحلقة 12، التي يرصدها لكم دوت الخليج قبل عرضها تلفزيونيًا وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل توبه الحلقة ١٢

تتوالى الأحداث في حلقة اليوم حول اكتشاف سيد الأجنبي الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري حقيقة هروب لُقى التي تقوم بدورها اسماء أبو اليزيد، ويواجه أم سيحة وسيحة ويتوعد لهم، كما تشهد ذهاب والد توبه إليه في الحبس بعد هرول لُقى له، ويتوسل للضابط للدخول لـ توبه ثم يتحدث معه في مشهد مؤثر ويخبر بأن ابنه عبد الله يشبهه تمامًا وتتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار المخدرات التي يأخذها يونس من زينهم بعد توعده إرغام إحسان للزواج منه عن طريق تدمير اخيها، وتتوالى الأحداث المكملة للحلقة السابقة.

مواعيد عرض مسلسل توبه

يعرض مسلسل توبه الحلقة 12، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على قناة mbc مصر على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، كما أنه يعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر بعد الحلقة الأولى

جدير بالذكر، أنه حققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نجاح باهر، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.

فجاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “مرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”، وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.