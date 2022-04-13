مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في حادث مروع على صحراوي قنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق نجع حمادى قنا الصحراوي الغربي.

دوت الخليج

بدأت بالواقعة بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة الياباينة بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي .

السيارة كانت في اتجاهها إلى قنا

وأظهرت التحريات أن السيارة كانت في اتجاهها إلى قنا ، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أقدم شاب على قتل والدته بطعنها بسلاح أبيض

كما شهد مركز نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم الأحد، حادثة مأساوية، عندما أقدم شاب على قتل والدته بطعنها بسلاح أبيض، لرفضها منحه أموالا لتكاليف عملية ولادة زوجته.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بصحبة قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة آمنة.م.ا، تبلغ من العمر 52 عاما، ربة منزل، وبها آثار لـ 3 طعنات نافذة بالجسم بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.