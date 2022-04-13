/691776/مسلسل-وجوه-الحلقة-12-اكتشاف-تجارة-حنان-مطاوع-للأعضاء

لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل وجوه قبل عرضها تلفزيونيًا

شهدت الجلقة 12 من مسلسل وجوه، اشتعالات في الأحداث حيث يكتشف رئيس الطب الشرعى تورط سلمى التي تجسد دورها حنان مطاوع في عمليات تجارة الأعضاء المشبوه ويفكر زوج سلمى الذي يقوم بدوره عابد عناني في الانتقام من زوجته بعد أن اكتشف خيانته له كما صورها له مروان الذي يقوم بدوره محمود عبد المغنى.

مما يدفع كلًا من سليم ومروان ليكونوا السبب في تقديم سلمى استقالتها بعد إرسال الفيديو الخاص بها إلى رئيس الطب الشرعى كما يقوم سليم بوضع مخدر في كوب الشاي الخاص بزوجته ليحاول الحصول على الأوراق التي تدين المستشفى التي كان يعمل بها مع مروان والتي تكشف تفاصيل مشاركته في تجارة الأعضاء.

قصة مسلسل وجوه

ومن الجدير بالذكر، أن يتكون مسلسل “وجوه” من حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية عنوان وقصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه 3 حكايات مختلفة ليكون إجمالى عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرًا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان “حرب نفسية” وهي من بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

مسلسل وجوه الحلقة 8.. حنان مطاوع تعيد إحياء جريمة فتاة الرحاب

وقد أعادت الحلقة الثامنة من مسلسل وجوه للجمهور جريمة فتاة الرحاب والتي شغلت الرأي العام والتي اتفقت مع والدها على قتل خطيبها بعد الحصول علي أموال منه لإتمام الزواج بينهما، وتطرقت الحلقة إلى الدور الذي قامت به سلمى الطبيبة التي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع في مصلحة الطب الشرعى وهي التي تكتشف الجريمة كاملة وتثبت أن الشاب لم يغتصب الفتاة وإنما تم استدراجه لقتله عن عمد بمساعدة خطيبته، وتدلي بشهادتها أمام المحكمة.