/691789/موجة-حارة-الأرصاد-تكشف-تفاصيل-طقس-الأسبوع-المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، ضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء سوف يشهد استمرار فى انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة اليوم سوف تنخفض عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى درجتين.

دوت الخليج

الأرصاد الجوية: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات موجة حارة الأسبوع القادم

وأضافت منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أن طقس اليوم خلال فترات النهار سوف يكون طقس ربيعى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مشيرة إلى ان طقس اليوم سوف يكون مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد مثل جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

ونوهت أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس وفترات الليل، محذرة أن الطقس سوف يكون باردا ليلا عن الأيام الماضية على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ولفتت منار غانم إلى أن طقس اليوم الأربعاء سوف يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل، موضحة أن درجة حرارة الصغرى خلال فترات الليل سوف تتراوح ما بين 13 و14 درجة مأوية على القاهرة الكبرى.

وتابعت أن اليوم سوف يشهد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، موضحة أن سرعة الرياح سوف تتراوح ما بين 30 و40 كيلومتر فى الساعة وسوف يبدأ نشاط الرياح خلال فترة المساء و سيستمر حتى الساعات الأولى من صباح غدا الخميس.

وحذرت أنه من المتوقع أن تستمر الانخفاضات فى درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل، موضحة أن الأسبوع المقبل سوف يشهد موجة حارة وارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث سوف تتجاوزر درجات الحرارة ال30 درجة مأوية.

وأضافت أن الطقس خلال الأسبوع المقبل سوف يكون حارا خلال فترات النهار، موضحة أن موجة الارتفاعات الملحوظة فى درجات النهار سوف تستمر لمدة 72 ساعة فقط منذ يوم الست و إلى يوم الاثنين المقبل.

درجة حرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 25 والصغرى 14 درجة

الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 18 والصغرى 14 درجة