السكة الحديد : اضافة خدمة الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة لبعض محطات الوجه...

قررت هيئة السكة الحديد اضافة خدمة جديدة لبعض محطات الوجه القبلى على ان تتوالى باقى المحطات تباعا وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/4/2022 وقوف قطارى 3006 و3007 القاهرة – اسوان والعكس ثالثه مكيفة بمحطات مغاغه وملوى ونجع حمادى كخدمة جديدة لاول مرة بالسكة الحديد كالجداول المرفقة

كما تتيح الهيئه الحجز بشبابيك التذاكر المميكنة او موقع الهيئة او ابلكيشن التليفون المحمول علي النحو التالي : -

1- موقع الحجز الالكترونى

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

2- التليفون المحمول

* تطبيق الحجز لإجهزة الاندرويد

https://play.google.com/store/apps/details...

* اجهزة الايفون

https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902

3- ماكينات الحجز الذاتى ( (tvm ) بنظام الفيزا كارت الموجودة بالمحطات الرئيسية