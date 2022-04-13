فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو «لوريال الدولية» للسيدات فى العلوم

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (لوريال الدولية) للسيدات فى مجال العلوم لعام 2023.





وأشارت غادة عبدالبارى إلى أن الهدف من الجائزة هو تعزيز دور المرأة فى مجال العلوم، ومُكافأة الشخصيات العلمية المُتميزة، مُوضحة أنه يحق لكل من رؤساء الجامعات، أو المؤسسات العلمية، وأعضاء أكاديميات العلوم، وحاملى الكراسى البحثية، والفائزات بجائزة المرأة فى العلوم السابقة، وحاملى درجة الدكتوراه فى العلوم، التقدم لهذه الجائزة.

وأفاد التقرير أن هذه الجائزة تٌمنح لخمس باحثات مُتميزات، بواقع فائزة واحدة من الأقاليم التالية: (إفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادى – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى – أمريكا الشمالية)، وذلك فى مجالات العلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، على أن يتم منح الفائزات جائزة قيمتها 100,000 يورو نظير إسهاماتهن فى تقدم البحث العلمى.

وأوضح التقرير أن عملية تقييم الترشيحات ستكون، من خلال لجنة تحكيم دولية تضم عددًا من العالمات والعلماء البارزين، وعلى الراغبين فى التقدم للجائزة الدخول على الرابط الإلكترونى من هنا واستيفاء استمارة الترشح فى موعد غايته 31 مايو 2022.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج بدء مُنذ عام 1998، وتم تكريم 122 فائزة، حصل خمسة منهن على جائزة نوبل.