عاجل.. نتيجة اختبارات القبول للطلاب العائدين من أوكرانيا للالتحاق بالجامعات

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، نتيجة اختبارات القبول للطلاب العائدين من أوكرانيا الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة.





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وكان قد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24 فبراير الماضى فى كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية.

وذلك وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المُحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.