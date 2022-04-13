تبدأ فى سبتمبر.. تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - تستعد وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، التى تستهدف الطلاب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، بداية من العام الدارسى الجديد 2022-2023.





وفى السطور التالية، يقدم "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن المباردة فى ضوء تصريحات وزارة التربية والتعليم:

- تعتبر امتدادا لمبادرة "بناة مصر الرقمية" التى أطلقتها وزارة الاتصالات فى سبتمبر 2020، لكن سيتم تطويعها لتناسب طلاب التعليم ما قبل الجامعى.

- تستهدف الفئة العمرية من سن 12 إلى 17 عاما.

- تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كى ينشأ الطالب مواكبا للمستقبل ومؤهلا لمجتمع مصر الرقمية.

- تهدف إيضا إلى صقل المهارات الحياتية للطلاب مثل: ريادة الأعمال وبناء فرقا لعمل وإدارة المشروعات، إضافة إلى بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال بيئة تعليمية تحفز الإبداع والابتكار.

- تشمل جميع أنواع المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

- تستهدف 3000 طالب وطالبة كل عام.

- يبدأ تنفيذها فى سبتمبر 2022.

- تجرى اختبارات ومقابلات لمن لديهم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى والمتفوقين علميا فى الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية.

وقبل يومين، اجتمع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لمناقشة تنفيذ المبادرة.