وزيرة الهجرة تكرم بطل إنقاذ المدنيين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - منحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، الشاب المصرى إسلام العشيرى، بطل إنقاذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث فى أوكرانيا، درع الوزارة؛ تقديرا لما قام به، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون كل يوم أروع الأمثلة فى تعزيز الصورة الذهنية للدولة المصرية.





وثمنت وزيرة الهجرة، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، شجاعة إسلام العشيري فى إنقاذ العشرات والخروج بهم إلى الحدود الآمنة، برغم المخاطر التى تعرض لها يوميا على مدى نحو شهر كامل داخل حدود أوكرانيا، وإصراره على تلبية نداء المستغيثين من شتى الجنسيات داخل أوكرانيا، وإخراجهم من مناطق النزاع وإنقاذ حياتهم.

وأشادت الوزيرة بجهوده الكبيرة، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، التى تبرز شهامة المصريين، مؤكدة أنها فخورة بشباب مصر الذى يؤكد دائما شهامة المصريين وشجاعتهم.

وأوضح إسلام العشيرى أنه فخور بتقدير الدولة المصرية لما قام به، برغم أنه تحرك بدافع الإنسانية، مقدما الشكر للوزيرة نبيلة مكرم لاستقباله، وحرصها على تكريمه والإشادة بجهود فريق الشباب المصرى الذى دعمه وسانده طوال فترة الأزمة.

وتابع العشيرى أن رحلة الإنقاذ كانت تستوجب قيادة السيارة فى طرق وعرة لرحلة قد تستغرق يومين وثلاثة أيام وأحيانا أسبوع لإنقاذ عدد كبير من الأشقاء العرب والمصريين وجنسيات أخرى، فى مدن سومى وخاركيف ونيكولايف وخيرسون وغيرهم.

وأضاف إسلام أنه ما زال يتذكر جيدا فرحة الأشقاء من السعودية والإمارات والعراق ولبنان خلال إنقاذهم، إذ أنقذ 4 شباب مصريين وخرج بهم إلى حدود بولندا، وفى "بيلا تشيركس" نجح فى إنقاذ سيدة عراقية وأطفالها الأربعة، وشاب سعودى وزوجته من إحدى المستشفيات، وكذلك عائلة يمنية من 3 أطفال وأمهم فى مدينة "كاماروفكا"، وأسرة لبنانية فى "لفيف"، بجانب إنقاذ عائلة إماراتية من 5 أفراد وخرج بهم من "سومى" إلى رومانيا، و3 طلاب جامعيين أردنيين.

وعن أخطر مواقف الإنقاذ، يشير إسلام إلى إنقاذ الشاب المصرى "بسام" الذى انتشرت استغاثته على مواقع التواصل الاجتماعى، لكنه أصر على إنقاذه برغم أهوال الأحداث، والمجازفة بسيارته التى تعرضت للقصف، وتلقى مساندة من صديق لبنانى له هناك، الذى منحه سيارة أخرى، ليكمل مهمته النبيلة، مع تواصل مستمر من وزيرة الهجرة للاطمئنان على أفراد الجالية وعلى المصريين هناك.

وذكر بيان وزارة الهجرة أن مكرم، فى ختام لقائها بإسلام العشيرى، أجرت اتصالا هاتفيا بالشباب المصرى المشاركين فى دعم الطلاب والجالية المصرية فى أوكرانيا، ورحبت باستقبال الأبطال الذين ضربوا هذه الأمثلة الرائعة.