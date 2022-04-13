إصلاح كسر خط مياه بشارع الحفرية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتم استدعاء رجال شركة مياه الشرب بالجيزة وبمعاونة رجال إدارة المرافق والعمل الميدانى بالوحدة المحلية ببشتيل، وتم إصلاح ماسورة المياه وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

وجاء ذلك فى إطار تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة، وتحت إشراف فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.

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