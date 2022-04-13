الصحة: 5 ملايين و712 ألف زيارة لوحدات تنظيم الأسرة للحصول على وسيلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 847 ألفا و955 منتفعة خلال الربع الأول من العام الحالى من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت 348 قافلة صحة إنجابية وخدمية بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بجانب القيام بعدة حملات تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بمحافظات الإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، ومطروح، وأسيوط، وقنا، والقاهرة، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، والمنوفية، وكفر الشيخ، والجيزة، وأسوان، والوادى الجديد، والسويس، والشرقية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دورى، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى أنه تم فتح 5 عيادات أهلية خلال الفترة نفسها، بمحافظات القاهرة، والغربية، والمنيا، بالإضافة إلى عيادتين بمحافظة البحر الأحمر؛ ليصل إجمالى عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 484 عيادة، بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية".

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فتح 3 عيادات أخرى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، وبالمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بمحافظة الشرقية، وعيادة التأمين الصحى بمحافظة الغربية (فرع خالد بن الوليد بطنطا).

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه تم تدريب 7 آلاف و591 فردًا من الفرق الطبية على دليل المشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض فى المستشفيات، كما تم تدريب الممرضات على تنمية المهارات الإكلينيكية من قياس الضغط، والحقن الأمن لوسائل تنظيم الأسرة، وطرق منع انتشار العدوى لبيئة صحية وآمنة، لافتًا إلى أنه تم عقد ورش عمل لتدريب مسؤولى الإعلام على منهج مهارات التواصل الاجتماعى وتغيير السلوك بمحافظات دمياط وبور سعيد والغربية والقليوبية والمنوفية والشرقية، بجانب تدريب 344 طبيب وصيدلى من القطاع الخاص على تقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة بمحافظات الجيزة، والقاهرة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.

وأضاف "عباس" أن إجمالى الزيارات لوحدات تنظيم الأسرة للحصول على خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بلغ 5 ملايين و712 ألف و428 زيارة، من ضمنهم 621 ألف و970 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 7 ملايين و160 ألف و847 وسيلة متنوعة.

وقال "عباس" إنه تم تنفيذ 4 ملايين و429 ألف و289 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 258 ألف و619 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعى الصحى للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحويل 2 مليون و337 ألف و287 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

ولفت "عباس" أنه تم عقد 74 ألف و140 ندوة بنوادى المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث تم تدريب 51 ألف و43 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادى المرأة.

وأشار إلى إقامة 1927 معرض لعرض منتجات نوادى المرأة أثناء القوافل والحملات للتسويق الاقتصادى لمنتجات المنتفعات، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وأكد "عباس" استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.