أشرف صبحى يبحث التعاون فى تنفيذ فعاليات عام الإيسيسكو للشباب (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، الدكتور سالم بن محمد مدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والذى يزور مصر حاليا لبحث أوجه التعاون المشترك.





تناول الاجتماع الحديث عن مجالات التعاون فيما يخص مبادرة الإيسيسكو الخاصة باعتماد عام 2022 "عام الإيسيسكو للشباب"، كما تناول اللقاء الحديث حول فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى لعام 2022".

وناقش اللقاء الاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة للإعلان الرسمى عن مبادرة عام الإيسيسكو للشباب 2022م، والاجراءات المقرر اتخاذها فى هذا الشأن. اتفق وزير الشباب والرياضة مع مدير عام الإيسيسكو على تحديد اجتماع لاحق يتم خلاله مناقشة كافة المبادرات والبرامج المقرر مشاركتها فى عام الإيسيسكو للشباب تمهيدا لتنفيذ تلك الفعاليات على الوجه الأمثل. أعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، والمشاركة فى تنظيم فعاليات عام الإيسيسكو للشباب، للتأكيد على أهمية ودور الشباب فى بناء مجتمعاتهم.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير التعليم العالى، لافتا إلى أن هذه اللجنة هى المعنية للتنسيق والتواصل مع المنظمات الثلاث للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو، الالكسو، اليونسكو"، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى عضوية الجمعية العمومية بها وكذا اللجان الفنية، وكذا لجنة الشباب إحدى اللجان النوعية المستحدثة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أنه تم التعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة فى تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية والتى من ضمنها القمة الشبابية الاولى لمراكز شباب مصر تحت شعار "تأهيل الشباب على المستوى الدولى للمحلى، والقمة الشبابية الثانية لشباب المحافظات الحدودية تحت شعار "الشباب وريادة الاعمال والامن القومى ".

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