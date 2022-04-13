عاجل- خدمة جديدة بمحطات قطارات الوجه القبلى للدرجة الثالثة

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جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14/4/2022 وقوف قطارى 3006 و3007 "القاهرة – أسوان" والعكس ثالثة مكيفة بمحطات مغاغة وملوى ونجع حمادى، كخدمة جديدة لأول مرة بالسكة الحديد.
كما تتيح الهيئة الحجز بشبابيك التذاكر المميكنة أو موقع الهيئة أو ابلكيشن التليفون المحمول.
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