عاجل- خدمة جديدة بمحطات قطارات الوجه القبلى للدرجة الثالثة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14/4/2022 وقوف قطارى 3006 و3007 "القاهرة – أسوان" والعكس ثالثة مكيفة بمحطات مغاغة وملوى ونجع حمادى، كخدمة جديدة لأول مرة بالسكة الحديد.

كما تتيح الهيئة الحجز بشبابيك التذاكر المميكنة أو موقع الهيئة أو ابلكيشن التليفون المحمول.