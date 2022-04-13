طرحت هيئة السكة الحديد تذاكر للحجز أمام الجمهور بمقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 28 إبريل الموافق 27 رمضان. كما تقوم هيئة السكة الحديد غدا الخميس بطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 29 إبريل الموافق 28 رمضان، والجمعة المقبل تطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها 30 إبريل الموافق 29 رمضان. وأكدت مصادر مسئولة لليوم السابع أنه تم وضع قواعد للحجز تتضمن حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية قبل السفر بـ 14 يوميا، على أن يكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح تذاكر قطارات عيد الفطر.. أماكن كثيرة والتحرك 27 رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.