اللجنة الوطنية لليونسكو تُعلن عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (لوريال الدولية)...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (لوريال الدولية) للسيدات في مجال العلوم لعام 2023.

وأشارت د. غادة عبدالبارى إلى أن الهدف من الجائزة هو تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومُكافأة الشخصيات العلمية المُتميزة، مُوضحة أنه يحق لكل من رؤساء الجامعات، أو المؤسسات العلمية، وأعضاء أكاديميات العلوم، وحاملي الكراسي البحثية، والفائزات بجائزة المرأة في العلوم السابقة، وحاملي درجة الدكتوراه في العلوم، التقدم لهذه الجائزة.

وأفاد التقرير أن هذه الجائزة تٌمنح لخمس باحثات مُتميزات، بواقع فائزة واحدة من الأقاليم التالية: (إفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادي – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أمريكا الشمالية)، وذلك في مجالات العلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، علي أن يتم منح الفائزات جائزة قيمتها 100,000 يورو نظير إسهاماتهن في تقدم البحث العلمي.

وأوضح التقرير أن عملية تقييم الترشيحات ستكون، من خلال لجنة تحكيم دولية تضم عددًا من العالمات والعلماء البارزين، وعلى الراغبين في التقدم للجائزة الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي، واستيفاء استمارة الترشح في موعد غايته 31 مايو 2022.

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/43

جدير بالذكر أن هذا البرنامج بدء مُنذ عام 1998، وتم تكريم 122 فائزة، حصل خمسة منهن على جائزة نوبل.