توجيهات الرئيس للمحافظين بتوفير السلع بأسعار مناسبة تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس: متابعة الأسواق على الأرض وتوفير السلع بأسعار مناسبة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خاصة سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه، خلال تفقده أمس مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باستمرار المحافظين فى متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسى استمع خلال الجولة إلى شرح تفصيلى بشأن المركز، الذى يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد مكونا مهما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميا فى هذا الإطار.

كما قام الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلى بغرف العمليات التخصصية فى محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، اطمأن خلالها من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة فى كل محافظة.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافى من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضى، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ورامى أبـوالـنـجـا نائب محافظ البنك المركزى والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء قوله إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التى تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية، والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولى، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التى تتم بين الحكومة والبنك المركزى لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن مدبولى شدد على مساندة الدولة للقطاع الصناعى فى هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.. مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دورى مع ممثلى اتحاد الصناعات، ومجموعات من المصنعين من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت صرف نحو 65% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الحالى حتى الآن وتوافر 27 سلعة بمخازن شركتى "العامة - المصرية" والتى تصل إلى حوالى 1500 مخزن، مؤكدة توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقالى تموينى ومنافذ جمعيتى أيضا.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال إن المجمعات الاستهلاكية توجد بها كافة الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو الجمعة المقبل"، أن شركة "مصر للطيران"، أعلنت استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو، بمعدل رحلة واحدة يوميا رقم MS730 / MS729، اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك على متن طائراتها البوينج 737 B _ 800.

وطالبت شركة مصر للطيران، الركاب الذين لديهم حجوزات سابقة والمسافرين الراغبين فى السفر بين القاهرة وموسكو، بالاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "المشاط: نمتلك محفظة تعاون إنمائى بقيمة 26 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أكدت أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائى ضخمة تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الدولة فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحة أن كثيرا من هذه المشروعات يتم تمويلها من أكثر من شريك تنموى وهو ما يعكس التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة مع الدكتورة فيرا سونجوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور إيلينا بانوفا المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة فى مصر، ضمن فعاليات زيارة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمصر، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، لنقل الخبرات والتجارب، لاسيما مع الدول الأفريقية، وأشارت المشاط إلى أن الوزارة قامت بمطابقة محفظة التمويل الإنمائى لمصر مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، فى تجربة حازت على العديد من الإشادات الدولية، بهدف الوقوف بدقة على مساهمة كل تمويل تم الحصول عليه فى دعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة 2030، وتعزيز قيمة التمويل، ومعرفة تفاصيل توجه هذه التمويلات نحو دعم العمل المناخى ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وفى الشان الرياضى، وتحت عنوان "إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب خلفا لكيروش"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قرر، فى اجتماع أمس برئاسة جمال علام، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطنى لكرة القدم خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.