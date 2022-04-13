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واستهدفت القافلة خلال اليومين 1943 مواطن تم الكشف عليهم فى 12 تخصص متنوع شملت تخصصات (الأطفال والأنف والأذن والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والأسنان، وعيادة أخرى للاعتلال الكلوى وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و معمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى)، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية لـ1943 مواطنا، كما تم عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.
وتأتى تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقدم العلاج لـ1943 مواطنا.. قافلة طبية مجانية بقرية «الملاك 1» بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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