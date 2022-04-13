تقدم العلاج لـ1943 مواطنا.. قافلة طبية مجانية بقرية «الملاك 1» بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية بقرية (الملاك 1) بمركز ومدينة التل الكبير وذلك يومى 11 و12 إبريل الجارى، وذلك تحت رعاية شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.





واستهدفت القافلة خلال اليومين 1943 مواطن تم الكشف عليهم فى 12 تخصص متنوع شملت تخصصات (الأطفال والأنف والأذن والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والأسنان، وعيادة أخرى للاعتلال الكلوى وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و معمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى)، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية لـ1943 مواطنا، كما تم عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وتأتى تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".