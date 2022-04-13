نظير عياد: الأزهر مهتم باستراتيجيات بناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه

جاء ذلك خلال مشاركة عياد مساء أمس فى احتفالية ثقافية ببيت السنارى بعنوان "محكى رمضان زمان بالقاهرة" والتى نظمتها مكتبة الإسكندرية والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ووزارة الثقافة، والهلال الأحمر المصرى، وتحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.
وأضاف أن البناء للوعى والفكر لا يتأتى إلا من خلال القراءة الموضوعية للماضى باعتباره ركيزة مهمة ويمثل محورا أساسيا فى بناء الحضارات والوطن والأمة، وأيضا بناء الحاضر واستشراف المستقبل، من خلال الثقافة والفنون.
وأكد عياد، على دور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى الاهتمام باستراتيجيات بناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه، من خلال الأنشطة التوعوية والتثقيفية الشاملة التى تستهدف الفكر الإنسانى.
وعلى هامش الاحتفالية شاركت مكتبة الأزهر بعرض بانوراما الأزهر الشريف، إضافة إلى فقرة الخط العربى والمخطوطات.
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