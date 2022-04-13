عاجل- تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لجميع المديريات التعليمية بالالتزام بخريطة الامتحانات التى وضعتها الوزارة، والتى تنص على بدء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بدء من 7 مايو المقبل.

واعتمد الدكتور محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، كالتالى:

الصف الأول الإعدادى العام والرياضى والإعدادى المهنى: تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 7/5/2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 12/5/2022، ولمدة 6 أيام.

الصف الرابع الابتدائى: تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وتستمر حتى الخميس 12/5/2022، ولمدة 5 أيام.

امتحانات النقل للتعليم الفنى: تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 26/5/2022، ولمدة 15 يوما.

الصفين الخامس والسادس الابتدائى: تبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18/5/2022، ولمدة 5 أيام.

الصف الثانى الإعدادى العام والرياضى والمهنى: تبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 18/5/2022، ولمدة 6 أيام.

امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضيات والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية: تبدأ يوم السبت الموافق 21/5/2022 وتستمر حتى الخميس 26/5/2022، ولمدة 6 أيام.

امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى: تعقد يومى الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أبريل الجارى.

امتحان التربية الرياضية نظرى للصف الثالث الإعدادى للمدارس الرياضية: يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022.

امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع: تبدأ السبت الموافق 14/5/2022 وتستمر حتى 16/5/2022.

وأوضح محمد عطية، أن امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل لجميع المراحل، تعقد وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، كما تعتمد جداول المدارس الخاصة وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسة، مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والالتزام التام بجدول امتحان الصف الثالث الإعدادى - الذى يعقد على مستوى المحافظة- وصفوف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى، التى تتولى وزارة التربية والتعليم إعلان جداول امتحاناتها وتنظيمها.

وأضاف وكيل تعليم القاهرة، إن الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى، تستمر وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وشدد عطية على عدم عقد أى امتحانات خلال الفترة من: الخميس 21/4/2022 إلى الاثنين 25/4/2022، لتزامنها مع أعياد المسيحيين وأعياد شم النسيم، وكذلك الفترة من الخميس 28/4/2022 وحتى الخميس 5/5/2022، لتزامنها مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت مقترحا بمواعيد امتحانات نهاية العام للعام الدراسى الحالى 2021/2022، تضمن عقد امتحانات صفوف الخامس والسادس الابتدائى والأول الإعدادى والنقل للتعليم الفنى، خلال شهر أبريل، إلا أن وزارة التربية والتعليم شددت على عدم عقد أى امتحانات فى المواد الأساسية فى أبريل، والالتزام بالخريطة الزمنية التى تنص على بدء الامتحانات فى 7 مايو، وهذا ما التزمت به المديرية عند إعلان المواعيد النهائية للامتحانات، اليوم الأربعاء.