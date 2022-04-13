وزير الإنتاج الحربى يوجه رؤساء القطاعات بالالتزام بمواعيد تسليم المشروعات

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع عدد من رؤساء القطاعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربى ونائبى رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





ضم الاجتماع كل من سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والدكتور وائل الشاذلى رئيس القطاع الاقتصادى كما اجتمع مع المهندس عبد الحكيم شوقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى) والمهندس ماجد محمد نائب رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) والمهندس أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ورؤساء مجالس إدارات الشركات الثلاث (81، 100، 200) وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

أوضح الوزير "مرسى" أن هذه الاجتماعات استهدفت متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات والمشروعات التى تشارك فى تنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربى وعلى رأسها إجراءات تفعيل التعاون مع شركــة "هانــوا" الكوريــة الجنوبيــة فى مجــال إنتــاج الهاوتــزر 155 مم 52 عيار وكذا عرض مخطط تشغيل عدد من خطوط الإنتاج بإحدى الشركات التابعة، كما تم مناقشة الرؤى الاستباقية الخاصة بأى تحديات قد تطرأ على سير العمل وسبل ومقترحات حلها.

وأضاف أنه يتم الحرص على وضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة وقطاع على حدى والتى تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها فى ضوء الدراسة التى تتم للملفات والموضوعات التى تعنى بتنفيذها هذه الجهات التابعة، مشيراً إلى أنه وجّه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات التى تشارك شركات الإنتاج الحربى فى تنفيذها وأن يتم الالتزام بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تم الإشارة إلى ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى؛ لدعم ومساندة الاقتصاد القومى والنهوض بالصناعة الوطنية على الصعيدين العسكرى والمدنى بالتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة داخل مصر وخارجها.

كما أكد الوزير مرسى على حرص الوزارة على تطوير المصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع فى مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزارة تحرص بشكلٍ دائم على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى لتلك المشروعات والعمل على تذليل أى معوقات.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى على هامش هذه الاجتماعات إلى التحديات الكبيرة العالمية التى نتجت بسبب عدد من الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات تلك الأزمات التى أثرت سلباً على الوضع الاقتصادى العالمى والتى لم تكن مصر بمنأى عنها مثلها مثل كافة دول العالم أجمع.

كما أشار إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة فى مختلف المشروعات القومية، كما تحرص على مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع فى المجالين العسكرى والمدنى بما يعود بالنفع على المواطن المصرى والدولة ككل، مشيراً إلى أن الوزير مرسى حريص خلال هذه الفترة على لقاء نواب مجالس الإدارات بشركات الإنتاج الحربى وذلك للإطلاع على بعض الموضوعات.