/691775/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-والرجاء-المغربي-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، يوم السبت القادم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري بعد الصعود الإفريقي

وتقرر تأجيل مواجهات بيراميدز والمصري ضد فرق الدوري في الجولة الرابعة عشر وكذلك الأمر في الأسبوع الخامس عشر وذلك بعد صعود الفريقين لدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

انتهت أحداث مباراة ناديي المصري والأهلي، بفوز فريق النادي البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري العام، لتكون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.

في الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني تغييرات على تشكيل اللقاء، بدخول حسام حسن وجسين الشحات وأحمد عبد القادر، وخروج لويس ميكسوني، وكريم فؤاد وأيمن أشرف، وذلك في محاولة لتصحيح الأوضاع وتدارك النتيجة، لكن استمرت سيطرت النادي المصري أيضًا على مجريات المباراة، دون وجود أي هجمات حقيقة من لاعبي الأهلي على مرمى المصري، إلا في نهاية الشوط الثاني، والتي تعامل معها مدافعي الأخضر بجدية.