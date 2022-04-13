/691773/موعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-أمام-مانشستر-سيتي-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة في التاسعة مساءً، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد فريق مانشستر سيتي، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

نتيجة مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.