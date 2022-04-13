مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول أمام بنفيكا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض أتلتيكو مدريد ضد فريق مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض ليفربول ضد فريق بنفيكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

يخوض ليبرتاد ضد كاراكاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الثانية عشر صباح يوم الأربعاء .

يخوض كولو كولو ضد أليانزا ليما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الثانية عشر صباح يوم الأربعاء.

يخوض ناسيونال ضد إستوديانتس لابلاتا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحياً .

أتليتيكو مينيرو ضد فيرق أميريكا مينيرو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحياً .

يخوض كورينثيانز ضد فريق ديبورتيفو كالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحياً.

يخوض ريفر بليت ضد فورتاليزا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحياً.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

انتهت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4-5 بمجموع اللقائين، ليصعد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

البداية كانت مثالية لفريق نادي تشيلسي، والذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف حتى الدقيقة 80، حيث افتتح ماسون ماونت التسجيل في الدقيقة 15 وأنطونيو روديجير في الدقيقة 51 و تيمو فيرنر في الدقيقة 75.

لكن رودريجو من بعيد ليحيي آمال ريال مدريد من جديد بتقليص الفارق وإحراز هدف في الدقيقة 80 ، ليعادل نتيجة الذهاب، ولتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، جاء المنقذ كريم بنزيما، وأعطى الأفضلية لريال مدريد، بتقليص الفارق في الديقية 96 من الشوط الإضافي الأول إلى هدف وحيد.

بذلك يكون مجموع اللقائين 4/5 لصالح ريال مدريد، والتي تعني صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فريق ريال مدريد من إقصاء فريق تشيلسي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب تألق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وذلك بإحرازه لـ «هاتريك» أعطى من خلاله الأفضلية للريال في مباراة العودة، فيما أحر كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد.