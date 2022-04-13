طقس اليوم.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد أن طقس اليوم سيكون ربيعيا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء حارا على جنوب الصعيد.

وليلا، يكون طقس اليوم، باردا فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء، معتدلا على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 13

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23 14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الاسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 15

نخل 21 12

نويبع 25 16

طابا 25 16

كاترين 23 13

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 18

قنا 30 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

ادفو 33 22

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 32 20

حلايب 31 19