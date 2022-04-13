محافظ الغربية يفاجئ رواد منافذ السلع المدعمة فى مدينتين (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ خلال جولته معرض مبادرة "كلنا واحد"، ومنفذ بيع المنطقة الشمالية العسكرية، فضلا عن معرض "أهلا رمضان"، وعدد من الأسواق الخاصة بمدينتى المحلة وسمنود.
وتابع محافظ الغربية أسعار السلع بالأسواق بمختلف أنواعها، كما استمع إلى آراء المواطنين حول أسعار السلع ومدى توافرها، كما تناقش المحافظ مع أصحاب الأسواق والبائعين عن مدى الإقبال على الشراء مقارنة ببداية شهر رمضان الفضيل.
ولفت رحمى إلى أن تفضيل المواطنين لـ المنافذ المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التى تبيع السلع بأسعار مرتفعة، هى إحدى الوسائل المجدية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مشدداعلى استمرار جولاته الميدانية مع الرقابة المستمرة من مديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، على جميع الأسواق.
وعلى هامش جولته، تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف فى حى ثان طنطا وكذلك أعمال التطوير فى مدخل مدينة سمنود.
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