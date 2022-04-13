الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية قوية تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - ونشرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" كاشفة أن طقس اليوم الأربعاء سيكون ربيعيا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء حارا على جنوب الصعيد.
ولفتت الأرصاد محذرة من أن طقس الليل سيكون باردا فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء، معتدلا على جنوب الصعيد.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن أهم ظاهرة تسيطر على طقس اليوم هى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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