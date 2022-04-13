موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه سيتم صرف الدعم النقدى يوم 15 من أبريل الجارى، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى، لمتابعة الصرف مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن.
وأشارت وزارة التضامن إلى أنه سيجرى إدخال 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"، خلال شهر أبريل الجارى، لافتة إلى أنه سيجرى إدخال 250 ألف أسرة كدفعة أولى ثم إدخال الباقين كدفعة ثانية.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيجرى استخراج 200 ألف بطاقة "ميزة" لمستفيدى المشروعات متناهية الصغر، و لـ الرائدات الاجتماعيات وغيرهن فى مختلف البرامج، لاستكمال مسيرة الشمول المالى .
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