الأرصاد تعلن تفاصل درجات الحرارة خلال 6 أيام (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد إلى أن من المتوقع أن يسود طقس ربيعى معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الطقس سيكون لطيفا على السواحل الشمالية حالا على جنوب الصعيد نهارا.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس خلال الأأيام المقبلة سيكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى معتدلا على محافظات جنوب الصعيد، محذرة منتخفيف الملابس خلال فترات الليل الأخيرة.

وتوقعت الأرصاد ارتفاعا تدريجيا لـ درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل لافتة إلى أن درجة الحرارة تصل لـ 36 درجة يوم الأحد ثم تنخفض بمقدار درجتين لتكون 34 يوم الإثنين، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة والمحافظات طوال هذه المدة ما يقلل من حدة درجات الحرارة.