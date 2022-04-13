/691765/رضا-عبد-العال-بعد-تعيين-إيهاب-جلال-مدرب-للمنتخب-مش-عايزين-علاج-مسكن

عبر الكابتن رضا عبدالعال عن استياءه بعد اختيار ايهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر باعثا بذلك رسالة مؤثرة تعبر عن احباطه الشديد بسبب هذا الاختيار الغير صائب من وجهة نظره حسب ماذكر خلال برنامج البريمو.

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جاء ذلك خلال لقاءه علر برنامج البريمو تقديم الاعلامي اسلام صادق، المذاع على قناة تن مضيفا:” انا محبط .. الناس ماشية بعلاج من بعد كأس العرب لغايه عدم وصلنا إلي كأس العالم ، تيجي النهارده تخلي الشعب يمشي بعلاج وحقن وتجيب إيهاب جلال دا لسا خسران من الاهلي والزمالك 3 إتحاد الكرة بيكافئه؟.

رضا عبد العال بعد تعيين إيهاب جلال مدرب للمنتخب: مش عايزين علاج مسكن

واشار الى انه يجب على حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم استقالتهما بعد اختيار إيهاب جلال لقيادة المنتخب الوطني بعد رحيل كيروش.

واستطرد الكابتن رضا عبدالعال حديثه موضحا ان حازم إمام ومحمد بركات هما المسؤولان عن ملف المدير الفني الجديد عقب رحيل كيروش، والمدرب الأجنبي كان الخيار الأول لهما، لكننا فوجئنا بتولي إيهاب جلال، وهو ما يعني أن رأيهما لم يؤخذ به في هذا الملف.