طارق لطفي: «شاركت في مسلسل جزيرة غمام بالصدفة وشخصية خلدون رمز»

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تحدث الفنان طارق لطفي عن كواليس وتفاصيل مشاركته في بطولة مسلسل جزيرة غمام الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة طارق لطفي في جزيرة غمام

طارق لطفي مسلسل جزيرة غمام

قال الفنان طارق لطفي في مداخلة إذاعية له: “إحنا لسه بنصور.. من قبل الفطار ولحد ٥:٣٠ لحد أول ضوء للشمس، و الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال كان بيكتب مسلسل غير جزيرة غمام وأنا كنت مرتبط بمسلسل تاني خالص، وإلتقينا بالصدفة في الشركة المنتجة”.

وتابع: “وقال إنه هيعمل فكرة تانية غير المسلسل اللي بيكتبه وشرحها، فعجبتني الفكرة وقلت أنا كمان هعمل جزيرة غمام.. الحدوته اللي حكاها الأستاذ عبد الرحيم كمال عجبتني قوي، والشخصية أغرتني جدا”.

تصريحات طارق لطفي

واستكمل كلامه في مداخلة هاتفية ببرنامج “هليلة في ٣٠ ليلة” المذاع عبر راديو ميجا اف ام، والبرنامج من تقديم همسة إمام، وشريف نور الدين، قائلًا: “إني أقدمها وأعملها، قالولي استنى إقرا الورق، وقلت لهم أنا أثق جدا في عبد الرحيم كمال”.

وقال أيضًا: “إحنا كسالي جدا في الوسط الفني.. بمعني إن لو ممثل نجح في دور معين.. بيفضل يؤدي ويُسْكن نفس طبيعة الشخصية لضمان النتيجة.. ولكن مسألة التغيير.. إن حد يعرف إنك تقدر تؤدي دور مختلف لازم يكون حد قريب منك.. زي جبل الحلال”.

وتابع: “لأن عادل أديب أغراني بالدور ده ولكن أدورا الشر عادة بيكون لها طبقات غير الأدوار الطيبة”، ويشار أنه علق عن الشخصية التي يقدمها قال: “شخصية خلدون رمز عكس شخصية السنة اللي فاتت هي شخصية ورمز في نفس الوقت”، و عن الجملة الصعيدي “كيف عويل اللنضة في الطيات"، رد قائلًا: “جملة صعبة وسألت معناها”.

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وقال أيضًا: “لكن عبد الرحيم كمال صعيدي أصيل وعندنا مصحح لهجة أمين جدا ومعتز جدا على اللهجة الأم.. والزميل والفنان فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وصديق مقرب مني وفي راحة ومساحة بيني وبينه.. هكون المستفيد والمشاهدين هيستفادوا لما يكون في دور ومشاهد”.

واختتم كلامه: “الأستاذ رياض الخولي هو أحد أساتذتنا الكبار والتمثيل معاه مريح جدا جدا.. الجديد واللي دخل علينا وعمل مفاجأة كبيرة هو الفنان أحمد أمين هو لطيف جدا ومجتهد فبقت كواليس المسلسل بقت شبه المسلسل”.