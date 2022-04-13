رئيس البرلمان الصربى يستقبل السفير المصرى فى بلجراد

جدة - نرمين السيد - و أشار المسئول الصربى إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما العلاقات الأخوية التى جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر وجوزيف تيتو، ودورهما الرئيسى فى إنشاء حركة عدم الانحياز.

واستعرض السفير المصرى أثناء اللقاء الجهود الهادفة إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى بين البلدين، كما أشار إلى التطلع لتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصربية فى ضوء التشكيل الجديد للبرلمان الصربى خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التى عقدت فى 3 إبريل الماضى، وبما يمثل استمرارا للعلاقات بين مجموعتى الصداقة البرلمانية بين البلدين.

من جانبه أشاد "داتشيتش" بعلاقات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات لا سيما التعاون البرلمانى، منوها إلى أن صربيا تولى أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع مصر وتسعى إلى الارتقاء بها فى كافة المجالات، مشيرا إلى زيارته لمصر فى شهر ديسمبر الماضى وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية.