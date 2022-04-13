/691768/حمو-بيكا-وحسن-شاكوش-ضيوف-برنامج-حبر-سري-12و-13-رمضان

تستقبل الاعلامية أسماء ابراهيم كلا من مطربي المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا والفنان حسن شاكوش في برنامجها الشهير حبر سري، وذلك في يومين متتالين الـ 12 و 13 من شهر رمضان الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل برنامج حبر سري في حلقة 12، 13 رمضان

يتحدث حمو بيكا وحسن شاكوش خلال البرنامج عن عدد من أسرارهم الشخصية والفنية، والأزمات التي واجهتهم مع نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر، ليس هذا فحسب بل من المقرر أن يتحدثوا عن مهاجمة الجمهور لهم وعن علاقتهما سويا وعلاقتهم بزميلهم مطرب المهرجانات عمر كمال.

كما سيتطرقا بالحديث إلى حفلاتهم خارج مصر، وعن تصريحات النقابة وسبب فشلهم في الاختبارات التي تجريها النقابة لهم، ومن المقرر ان يتحدث بيكا عن الازمة الصحية الشديدة التي تعرض لها.

حبس حمو بيكا وعمر كمال

جدير بالذكر أنه أصدرت المحكمة قرار بحبس حمو بيكا لمدة عام هو وزميله المطرب عمر كمال، بعدما تداولو فيديو يترقصان به مع الراقصة البرازيلية لودرنيا على أنغام مهرجان انتي معلمة، الأمر الذي وجدته الدولة خدش للحياء والتقليل من قيمة المجتمع المصري وسرعان ما اتخذت إجراءات ضد الثلاثي، وتم إصدار قرار ببراءة الراقصة لورديانا رغم مشاركتها في نفس جريمة حمو بيكا وعمر كمال مع الحكم على الثنائي الآخرين سنة بكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، فضلا عن غرامة لكل من حمو بيكا وعمرو كمال تقدر بحوالي 10 آلاف.

أزمات حمو بيكا

هذا وكان حمو بيكا حديث السوشيال ميديا في الآونة الاخيرة، بعدما قرر أن يفتح النيران على أعضاء نقابة المهن الموسيقية خاصة سكرتير عام النقابة احمد رمضان، بتهمة التزوير وتقاضي رشوي في مقابل تسهيل التصريح لبعض المطربين، الأمر الذي جعل حمو بيكا في مرمى الانتقادات الاذعة.

و لنفس السبب نشب أزمة قوية بين حمو بيكا وحلمي عبد الباقي جعلت حمو بيكا يتصدر التريند، إذ تقدم حلمي عبد الباقي ببلاغ ضد حمو بيكا بسبب عدم تحديده من يقصد بتلك الاتهامات التي وجهها لأعضاء النقابة بشكل عام بشأن تقاضيهم رشاوي، وتذوير أوراق رسمية ليتراجع بيكا ويعتذر له على الهواء من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلام الناس التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر، لكن رفض حلمي عبد الباقي في ذلك الوقت أن يتنازل عن البلاغ الا إذ ثبت حمو بيكا صحة كلامه.