مسلسل المشوار الحلقة 11.. محمد رمضان يتعاون مع شامل

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مسلسل المشوار الحلقة 11 وذلك خلال السطور القادمة

الحلقة 11 من مسلسل المشوار

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل المشوار، بزيارة زوجة وجيه الشوربجي التي تجسد دورها الفنانة كارولين خليل لمكتب محامي وجيه الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، لكي تخبره أن أتعابه التي طلبها تكون في حسابه البنكي في أقرب وقت كما تطلب منه التعاون معها لحل قضية وجيه.

وقرر ماهر الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان إبعاد ابنه رحيم عن الأحداث خوفًا عليه بعد اختطاف آدم ابن خالته في الحلقات الماضية، إذ تركه بصحبة الكابتن جمال ليدربه على كرة القدم ويقيم في منزله، وأوهمه أنه تشاجر مع ورد وأنهما على وشك الطلاق ليذهب ماهر وورد إلى الأستوديو الخاص بشامل وعزة، وطلب ماهر العمل مع شامل الذي وافق بسخرية وأعطاه وظيفة حمل الآلات الموسيقية مع رجاله، كما طلب شامل من ماهر أن تعمل ورد معهم ولكنه رفض، الأمر الذي أغضب شامل وحاول معاقبة ماهر على ذلك والإيقاع بينه وبين ورد وانتهت الحلقة على ذلك.

قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

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أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".