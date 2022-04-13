/691766/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-11-أحمد-داود-يحاول-إثبات-براءة-تارا-عماد

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11

شهدت قناة CBC اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل سوتس بالعربي الذي يضم في بطولته كلا من آسر ياسين، أحمد داود، وتارا عماد، ظهور أمجد بشير الذي يجسد شخصيته الفنان علي قاسم وهو محامي الخصم ضد قضية سيد عبد الحافظ وهو الفنان ناصر شاهين المصاب بسرطان بالرئة بسبب المصنع الذي كان يعمل به.

ومن جانبه يتولى زين ثابت وهو آسر ياسين قضيته كما يتحدى أمجد وهو علي قاسم، وفي الوقت نفسه تم اتهام ليلى وهي تارا عماد بتسريب معلومات من المكتب.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الحادية عشرة

ويحاول آدم أن يساعد ليلى في إثبات براءتها بعد هذا الاتهام، أما زين فيكسب قضية سيد عبد الحافظ أمام أمجد بسبب كل الأدلة ضد مصنع الذي يعمل به أمجد بشير، وفي نهاية الحلقة يثبت آدم براءة ليلى ويثبتها لـ قدري وهو الفنان محمد شاهين حتى تعود ليلى إلى عملها.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة صبا مبارك شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد “سوتس بالعربي” وظهرت صبا في الصورة مع الفنانة سلمي أبو ضيف أحد ضيوف شرف المسلسل.

اقرأ أيضًا

مكتوب عليا الحلقة 11... عمرو عبد الجليل يخطط لقتل أكرم حسني

وحظت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويشار أن العمل يعد النسخة المصرية من مسلسل الدراما القانونية الذي تم إنتاجه في أمريكا.

ويشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي عدد من النجوم وهم صبا مبارك، آسر ياسين، تارا عماد، ريم مصطفى، أحمد داود، محمد شاهين، وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، والإخراج لـ عصام عبد الحميد، ويشهد المسلسل طوال أيام عرضه في رمضان مشاركة مجموعة من ضيوف الشرف مثل أسماء جلال وهدى المفتي وعلي قاسم وآخرين.