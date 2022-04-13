/691764/مكتوب-عليا-الحلقة-11-عمرو-عبد-الجليل-يخطط-لقتل-أكرم-حسني

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11، خروج جلجل “أكرم حسني”، من السجن بعد أن اتهم في قضية قتل فيدرا شقيقة بدوي “عمرو عبد الجليل”، وبمجرد خروجه يرى كلمة مكتوبة على يده بعنوان “لف”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11

يقابل جلجل بدوي ويذهب معه إلى منزله، وحينها يكتش أن شقيقة بدوي تمتلك 70 % من ثروته، ثم يعطيه بدوي مكافأة 200 جنيه، ليأخذها جلجل ويترك المكتب ويخرج.

ينام جلجل وفي اليوم التالي يجد كلمة “امسح” مكتوبة على يده، وكان قد طلب جلجل من سلمى أن تأخذ معاد له مع والدها ليتقدم لخطبتها، وبالفعل تفعل سلمى ذلك وتحادثه لمقابلة والدها عصر هذا اليوم.

سخرية الناس من جلجل بعد رؤية مجنون على وجه

يظهر على وجه جلجل كلمة “مجنون”، لكن لم يكن يعلم فهو لم يرى كلمات على وجه من قبل، والغريب أنها تظهر لجميع الأشخاص، ويتعرض جلجل لسخرية عريمة بسبب هذا الكلمة، وبعد وصوله إلى والد سلمى، يكتش الكلمة ويكتشف أيضا ان الجميع يراها، ليس هو فقط.

يطرد والد سلمي جلجل، وعندما تذهب سلمى خلفه ليتحدثا معا تدخل روقة وتزعم أنها خطيبته، فتتركه سلمى غاضبة، في حين يحاول جلجل التعرف على المتسبب في كتابة تلك الكلمة على وجهه، فيكتش أنه والده فيغضب عليه.

عمرو عبد الجليل يحاول التخلص من جلجل

وينتهي مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11، ببدوي وهو يتفق مع زوج شقيقته الثانية في التخلص من جلجل لكي يحصلا على الميرات هما فقط.

هذا ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.

مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.