بالتزامن مع خوضه السباق الرمضاني..أحمد داش سفير مبادرة شباب بلد التابعة لليونيسيف

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة أحمد داش كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة

أحمد داش سفير المبادرة الدولية للأمم المتحدة

يستعد الفنان أحمد داش لبدء مشاركته في هذه المبادرة وذلك عبر خلال بث مباشر تنقله صفحات UNICEF Egypt والمقرر له غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويتحدث أحمد داش خلال مشاركته عن إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ بجانب كيفية المساعدة على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

أحمد داش رمضان 2022

وفيما يخص الدراما، يعرض للفنان أحمد داش حاليًا مسلسل مين قال الذي ينافس به ضمن موسم رمضان 2022 وكان قد تصدر به تريند منصة شاهد vip الرقمية بالإضافة إلى تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد عرض أولى الحلقات.

ويُعرض مسلسل مين قال؟! الذي تدور أحداثه حول 15 حلقة، عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وذلك يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، بجانب عرضه عبر منصة شاهد vip الرقمية.

ويضم مسلسل مين قال في بطولته بجانب أحمد داش، عدد من الفنانين وهم جمال سليمان، أميرة أديب وهنا داود، نادين، ديانا هشام، وآخرين والعمل من إخراج نادين خان والتأليف لـ مريم نعوم.

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يذكر أن الفنان أحمد داش كان قد بدأ مشواره الفني عام 2014 حيث كان بطل فيلم لا مؤاخذة، وبعدها تعاون مع الفنانة هند صبري في بطولة مسلسل إمبراطورية مين، وبعدها قدم شخصية الأمير إبراهيم ضمن أحداث مسلسل سرايا عابدين.

وتألق أيضًا عام 2016 من خلال مسلسل سقوط حر، وشارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، بجانب مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسلات سابع جار، طايع، الحرامي، البرنس، والاختيار2، نسل الأغراب، ومن ناحية السينما تميّز أحمد داش من خلال فيلمي كازابلانكا الذي عرض عام 2019، بجانب فيلم أبو صدّام الذي شارك به العام الماضي 2021 ونافس به ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الماضية.