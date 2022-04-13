/691750/ابن-اختي-كان-هيموتني-وبنتمي-للنقابة-تصريحات-نارية-لـ-عدوية-شعبان-عبد-الرحيم

حل الفنان عداوية شعبان عبد الرحيم نجل الراحل شعبان عبد الرحيم في برنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة 10 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات عداوية شعبان عبد الرحيم في برنامج ورا الشمس

- اسمي الحقيقي عداوية حسام قاسم

- ابويا اسمه حسام بس اتشهر بـ شعبان كده عشان اتولد في شهر شعبان

- هموت وسيرتي تبقى حلوة مع الناس كده انا راضي ومعنديش مشاكل مع حد

- مراتي الاولانية مبشوفهاش انا مطلقها عن المأذون ومعايا ورقة طلاق غيابي

- اللي بيني وبينها المحكمة واللي المحكمة تقوله انا هعمله

- أنا عايز ولادي عشان لو ولادي اتربت في المنطقة دي مش هيطلعوا زي تربيتي

- انا قاعد في حدايق الأهرام في ملك وولادي قاعدين مع امهم في إمبابة

- ولادي قاعدين في منطقة خطر يعيشوا فيها عايزهم هما بس وموضوعي انا وهي اتقفل

- مخلف من مراتي الاولانية 3 عيال ومن التانية 4

- امهم لما اتكلمت حد سوحها عليا

- كنت بصرف لحد مالاقيت معمولي قواضي وانا اتفاجأت

- كنت بديها مني ليها على قد مانا قادر ادفع وابويا مات وانا ماشي على قدي

- انا سايبها من ساعة ما أبويا كان عايش

- هو انا عمرو دياب عشان ادفع 2000 ونص في الشهر

- ابني مبيشتغلش

- بحس ان عايز اشوف ولادي بس مبرضاش بسبب ان في سواد اسود جنبهم

- نفسي ربنا يكرمني عشان ولادي

- دلوقتي الجنية غلب الكارنية معاك فلوس تعرف تمشي العيلة كلها بالفلوس

- معييش فلوس دلوقتي ومعايا على قدي يبقى تاخدوا على قد مانا معايا

- كان ممكن ابويا هو اللي يدفع لو اتحبست وهي هتستفاد ايه لما تحبسني

- بصرف على الاربعة التانين بالعافية ومش بشتغل حاجة تانية غير الغنا

- من ساعة الكورونا بعت عربيتي وعربية مراتي

- لو معايا اجيبهم هما وامهم واقعدهم على البحر

- بنتي الصغيرة حاسه ان انا مبحبهاش عشان هي فيها شبه من حماتي

- حماتي كانت مطلعة عيني

- انا بحب ذكرى بنتي وماليش الا هي

- منار اللبنانية مكانتش مرات ابويا واحدة جت من لبنان تمشي جنب ابويا وعايزة تتعرف

- كانت بتنزل على سناب شات انها مع شعبان عبد الرحيم

- بتغني هناك في لبنان بس مش معروفة

- عملوا سوا أغنية هتجوز لبنانية وهروح اقعد هناك ولبسوا بدلة وفستان فرح ومكانش جواز حقيقي

- منار عايزة تعمل تريند وهي فعلا لو ليها نديها بس ملهاش

- ابويا مشهور من قبل انا بكره اسرائيل

- اسلام خليل هو مؤلف حلو بس مطرب مينفعش يغني

- مطربين المهرجانات مبيقلدوش شعبان عبد الرحيم

- بحب عصام اخويا الكبير كل مابشوفه بسلم عليه وابوس ايده

- خليفة شعبان عبد الرحيم مفيش

- ابويا كان مختار سكة وقال كفاية عليا لحن واحد

- شعبان عبد الرحيم لحن واحد بس وبيغني عليه حاجات كتير

- ابويا عمره ما عمل اغنية فيها شتايم وعمرها ما حصلت

- حمو بيكا اخويا وانا بحبه وطيب جدا وعامل معاه 4 أغاني وهو في شبه مننا في حتة

- اشرف فجلة بتاع البدل انا اللي جبته لحمو بيكا وهو اللي عاملي البدلة دي

- حسن شاكوش انا زعلان منه

- اتكلمت شوية في حق رضا البحراوي على الفيس وانه بيغني بقاله 20 سنه شاكوش عملي بوك بعدها

- اشهر واحد دلوقتي عبد الباسط حمودة

- اي وقت انا اتصالح مع حسن شاكوش

- محمد رمضان في حاجات كتير بتقع منه نفسي يخلي باله من نفسه والناس اللي حواليه

- روحت في المسرح وعملتله اغنية وخدها ونزلها عنده بمناسبة عيد ميلاده

- كارتر اللي قعدت معاه واديته الأغنية ومشيت بس شوفت محمد رمضان

- هاني شاكر ده عمنا وانا موجود في النقابة

- انا انجح في النقابة وانا نايم على السرير

- انا قبل ماغني كنت بتاع اورج

- انا مشتغلتش عند حد غريب خالص اشتغلت الاول بتاع دوف وكنت باخد 20 جنية

- بعت الدوف وجبت طبلة وبعدين اورج عشان بـ 70 ج

- لما لاقيت المطرب بياخد 150 ساعتها قولت لازم ابقى مغني

- انا بحب ويجز لكن مفتكرلوش حاجة من أغانيه

- بحب بوسي وزي اختنا وبتحب ابويا وكان بيحبها لكن معرفش المعاملة بينهم ايه

- سعد الصغير اخويا الكبير وحبيبي بس هو اللي بوظ الشغلانة دلوقتي

- سعد اللي فتح علينا ماسورة المهرجانات وهو جدع وطيب وابن حلال ونعتبر عيلة واحدة

- عمرو موسى حبيب ابويا موت وعلاقتهم زي الاخوات وجه العزا بتاع امي وبعده عزا ابويا وجالنا البيت وابويا راحله مرتين لوحده

- عمر كمال لسه عايز يبقى كامل الدسم

- عمر كمال كويس ويشد على نفسه شوية ويبقى شديد شوية عن الأول ويخلي باله من نفسه وخلاص

- ربنا يسهله بعيد عني واي حد يزعلني ميهمنيش ومبزعلش من القصيرين

- اجدع واحد في العيال دي حمو بيكا

أزمة عدوية شعبان عبد الرحيم وأشقائه

كما تحدث عدوية شعبان عبد الرحيم عن الأزمة التي دارت بعد وفاة والده بشأن توزيع الميراث، وقال: عصام اخويا لو زعلته بيقعد يومين بالظبط بيكلمني، عمري ما قالي على حاجة وانا معملتهاش، كانت مشاكل بيني وبين عبد الرحيم اخويا اصل انا كنت قاعد في فيلا ابويا وكان مديني نص الفيلا، ولما اتوفى كل واحد في شقته ومينفعش حد يسكن معايا وكانت فيلا دور واحد شقتين، وعبد الرحيم عايز يمشيني.

وتابع قائلًا: ابويا عامل للكل شقة بأسمه وانا الوحيد اللي بعت شقتي واديت الفلوس لابويا وخدت نص الفيلا باسمي، ومينفعش حد يقعد معايا، هي مبتتقسمش عشان بباب واحد، بيعت البيت واديت عبد الرحيم الفلوس وقعدت في حدايق الأهرام.

وأردف قائلًا: ومن ضمن فلوس الفيلا اديت لكل واحد فلوسه اتبقالها 40 الف انا خدت 20 وهي 20 وابنها كان عايز يموتني وانا ماشي على المريوطية بعربيتي وكنت طالع الدائري وحسيت في عربية ماشية ورايا ومرضتش اطلع دائري ودخلت يمين عن الكافية والعربيى جت خبطتني وانا مش في دماغي انهم حد من عندنا، لو كنت طلعت على الدائري كنت هتقلب، واتأكدت انه ابنها وكتب على الفيس “تعيش وتاخد غيرها” وعملت محضر.

- كنت هجيب لاخويا عبد الرحيم الحكومة بس عشان انا ابن حلال وعشان خاطر ابويا

- أخواتي فضوا الشقة كلها والحاجات اتفرقت كده وكده كل واحد قعد في بيته في الهرم

- انا كويس مع اخواتي بس في ناس معينين ماتوا مش هشوفهم تاني

- اتنين بس عملتلهم بلوك من قلبي والباقي كويسين معايا

- عملت بلوك لعبد الرحيم من قلبي وقفلت عليه بمفتاح وهيفضل مقفول لحد ماروح الترب

وفي النهاية وجه عدوية عبد الرحيم رسالة لعبد الرحيم، قائلًا: انا زعلان منه وممكن اروح اصالحه واقوله احترم نفسك عشان يديني فرصة اسامحه.

كما وجه رسالة لأخته، قائلًا: كل سنة وانتي طيبة واي حد عايز يعمل معايا حاجة يعملها.