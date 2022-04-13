/691762/ميدو-إيهاب-جلال-لديه-أخطاء-ولكنه-أفضل-من-كيروش-ويجب-اعطاءه-الفرصة-كاملة-قبل-الحكم

علق الاعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، على قرار تعاقد منتخب مصر الأول مع إيهاب جلال، من احل قيادة المنتخب بعد رحيل كيروش، الذي رحل عن قيادة المنتخب عقب الفشل في التأهل لكأس العالم بقطر 2022.قائلا:” انه من المدربين المصريين القلائل الذين يمتلكون هوية وطريقة لعب خاصة".

دوت الخليج جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع غلى قناة المحور موضحا انه صاحب فكر وطريقة لعب مختلفة، وأنصح بإعطاءه الفرصة كاملة والحكم عليه فيما بعد وليس الآن". ميدو: إيهاب جلال لديه أخطاء ولكنه أفضل من كيروش.. ويجب اعطاءه الفرصة كاملة قبل الحكم ولفت ميدو ان إيهاب جلال في أسوأ أحواله سيكون أفضل من كيروش في قيادته للمنتخب المصري، وسوف نرى شكل مختلف فنيا للمنتخب خلال الفترة المقبلة". وعن اخطاءه قال ميدو ان جلال لديه أخطاء متمثقلة في الاندفاع الهجومي الكبير، ولكن يجب منحه الفرصة كاملة قبل الحكم، ونسيان الانتماءات في الحكم على قرار تعيينه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو: إيهاب جلال لديه أخطاء ولكنه أفضل من كيروش.. ويجب اعطاءه الفرصة كاملة قبل الحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.