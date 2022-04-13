"الغوا الدوري المصري وادفعولنا اشتراك bein sport".. هكذا علق محمد أنور على مباراة الريال وتشيلسي

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سخر الفنان محمد أنور من الدوري المصري وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى استبدال المال الذي ينفق عليه بالمشاركة في قناة bein sport.

دوت الخليج يرصد سخرية محمد أنور من الدوري المصري

كتبت محمد أنور عبر موقع فيسبوك، قائلا: والله بعد اللي بنشوفه دلوقتي، انا شايف انهم يلغوا الدوري المصري وبالفلوس اللي بتتصرف عليه يدفعو للناس اشتراك bein sports عشان يتفرجو علي الكوره اللي بجد”.

محمد أنور يتعرض للانتقادات بسبب برنامج رامز جلال

جدير بالذكر أنه تعرض محمد أنور لعدد من الانتقادات فور نشره صورة جديدة له من كواليس حلقته ببرنامج رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”، اذ سخر من نفسه وشكله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها: "هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”، ثم تعرض بعدها للعديد من الانتقادات والهجوم من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف”، وغيرها من التعليقات.

كما تعرض ايضا للهجوم بسبب تصريحاته لفاندام خلال البرنامج والذي قال فيها: “ممكن أحضنك، انا مش مصدق إني همثل معاك، حضرتك مش أنا بمثل قصاد مين”.

وتابع حديثه معربا عن سعادته برؤية فاندام: “ فرحان إني شوفتك لدرجة اني ممكن أوطي على رجلك أبوسها”.

محمد أنور

في سياق آخر حل الفنان محمد أنور والفنانة اللبنانية نيكول سابا ضيوف برنامج أحلى كلام للفنان أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وكشف محمد أنور كواليس بداياته منذ الطفولة وقبل التمثيل.

وقال محمد أنور: "أنا أصلا من المطرية وكنت وأنا صغير بروح الأفراح الشعبية اتفرج من ورا الفراشة على الرقاصة ونفسى أحضر الفرح عشان أقعد آكل الفاكهة اللى على الترابيزة، وكان نفسى اشتغل نبطشى في الافراح".

واستكمل كلامه بالبرنامج الذي شهد آخر ظهور تلفزيوني له ، قائلًا: "عيشت مرحلة في حياتى كنت غلبان وبنضرب لفترة عشان كنت باخد غياب الفصل والعيال اللى قاعدة ورا كانوا بيضربونى، ولقيت إن الحياة لازم أعكس بقى لما دخلت ثانوى قعدت معاهم ورا وبقيت بضرب معاهم".