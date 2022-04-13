السبت المقبل.. عرض مسلسل بطلوع الروح على mbc مصر

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يترقب عدد كبير من الجمهور عرض مسلسل بطلوع الروح الذي تخوض بطولته الفنانة منة شلبي بجانب الفنانة إلهام شاهين، خاصة وأنه أثار الجدل خلال الحملة الدعائية له واتهمه الجمهور بمحاولة تشويه الدين الإسلامي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عرض مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022

يذاع مسلسل بطلوع الروح بداية من يوم السبت المقبل الموافق 15 من شهر رمضان 2022، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة mbc مصر، بدلا من مسلسل مين قال الذي يعرض خلال الفترة الحالية.

كما يمكن للجمهور مشاهدة مسلسل بطلوع الروح بدون فواصل اعلانية على منصة شاهد الإلكترونية بداية من يوم 13 رمضان المقبل.

قصة مسلسل بطلوع الروح

يناقش مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تقدمه الفنانة إلهام شاهين، كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وكان قد تعرض العمل لعدد من الازمات بسبب البوستر الدعائي، أبرزها اتهامات بالتحريض على الدين الاسلامي ومطالبات بمقاطعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كيف استقبلت إلهام شاهين على جدل مسلسلها الرمضاني

وكانت قد أعربت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلتها اليوم في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، عن الغضب من الهجوم الشرس الذي شنه الجمهور على مسلسل بطلوع الروح، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، بمجرد صدور البوستر الرسمي له، فقالت:"الناس مش بتحكم على دور بتحكم على أفيش"، وتعجبت من رد فعل الجمهور الذي يدل على رعبهم من كشف المسلسل لحقائق لا يردون مواجهتها.