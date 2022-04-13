/691759/رحمة-أحمد-الكبير-أوي-6-نقطة-انطلاقة-حقيقية-بالنسبة-لي-وهذا-ما-جذبني-لشخصية-مربوحة-حوار

بخفة ظل وتلقائية خطفت قلوب الجمهور والمشاهدين ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 حتى فازت بقلوب الكثيرين وحصدت إشادات من الجمهور ونقاد حيث رأى البعض أنها قدمت أفضل مشهد كوميدي في رمضان، وأنها نجمة كوميدية من العيار الثقيل.

ولم يكن مسلسل الكبير أوي الجزء السادس أول محطة فنية في حياتها حيث تألقت على خشبة المسرح الذي كان السبب في نجاحها حاليًا واختيارها ضمن أبطال العمل الجديد.

دوت الخليج حاور الفنانة رحمة أحمد بطلة مسلسل الكبير أوي 6 التي كشفت كواليس مشاركتها في العمل والصعوبات التي واجهتها بجانب من هو مكتشفها وردود الأفعال التي تلقتها.

إلى نص الأسئلة:

*كيف جاءت مشاركتك في مسلسل الكبير أوي ٦؟

ترشحت للعمل من أكثر من شخص والأساتذة أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي حضروا مسرحية ديجافو ورأوا أدائي بها وبعدها تحدثوا معي على المسلسل.

*كيف استقبلتي دورك في الكبير أوي 6؟

كنت مليئة بالحماس والشغف تجاه الدور والعمل أما عن الخوف فلم أشعر به.

*ما الذي جذبك لشخصية مربوحة التي قدمتيها بالعمل؟ وما المشترك بينكما؟

أحب شخصية مربوحة لأنها تلقائية وطيبة ودائمًا طوال الوقت تريد أن ترضي زوجها الكبير وهو الفنان أحمد مكي، والمشترك بين مربوحة ورحمة أحمد أن الشخصيتين يحملان صفة «الطيبة».

*كيف كان استعدادك للشخصية وما الصعوبات التي واجهتك؟

كانت اللهجة الصعيدية صعبة علي ولكن اشتغلت على نفسي وذاكرت الدور والحوار وكان هناك مصحح لهجة وهو عم حسن القناوي.

*حدثينا عن كواليس العمل مع الفنان أحمد مكي؟

الكواليس كانت عسل وحلوة وفي الوقت نفسه كان هناك ضغوطات كثيرة لكنني اشتغلت على الورق وقعدت مع المخرج والممثلين وكان هناك تعاون واضح بين الجميع، وأحمد مكي شخصية مشجعة ومريحة في التعامل بالإضافة إلى شدة طيبته على المستوى الفني والانساني.

*ماذا عن كواليس مشهد “عرض أزياء مربوحة للكبير” الذي أضحك المشاهدين وقالوا إنه أفضل مشهد كوميدي في رمضان ٢٠٢٢؟

المشهد كان بيضحكني في الكواليس كما أضحك الجمهور واسم مربوحة هو من وحي المؤلف.

*هل توقعت ردود الأفعال؟ وهل حدثك أحد من الفنانين ؟

لم أتوقع شيء بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، وأودي واجباتي تجاه عملي وأثق في الله الذي يدبر أموري، كما تلقيت العديد من الرسائل والبوستات والمكالمات من أكثر من فنان وبشكرهم على هذا ومبسوطة بيها جدا.

*هل الفنان أحمد أمين هو من اكتشف موهبتك؟ حديثنا عن الأمر

أحمد أمين إنسان داعم لي وفنان بيفهم.. بحبه جدًا وكثيرًا وقف بجانبي وصاحب فضل عليا، ومن ضمن الداعمين لي أيضًا صلاح الدالي وأحمد مكي.

*هل زوجك يدعمك ويشجعك في عملك الفني؟

زوجي يشجعني دائمًا.

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*ما الشخصية التي تود تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم لون مختلف عن الكوميديا وأكون موجودة في السينما قريبًا.

*قدمت أعمال قبل الكبير أوي 6.. ماذا يمثل لك المسلسل؟

المسلسل كان نقطة انطلاقة حقيقية بالنسبة لي.