/691757/وزير-الأوقاف-مسلسل-الاختيار-كشف-أوجه-جوانب-خيانة-جماعة-الإخوان-للوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ‏مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية و شيء من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم.

دوت الخليج

وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار كشف أوجه جوانب خيانة جماعة الإخوان للوطن

وأشار في منشور له على صفحته الرسمية بتويتر، أن مسلسل الاختيار يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة و أوجه خيانتهم للوطن.

قضية الزيادة السكانية

هذا ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحية إلى أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة قضية الزيادة السكانية، مؤكدا خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن تقرير الشيوخ تناول قضية الزيادة السكانية من أبعاد متعددة، بما يضمن مواجهة الأمية والبطالة والفقر، ويحقق التوعية والتثقيف وتمكين المرأة، دور وزارة الأوقاف يأتي في محور "التوعية والتثقيف"، وفي هذا الشأن أصدرنا الطبعة الثالثة من كتاب "تنظيم النسل ومنغيرات العصر"، وبه مضمون قيم يوضح خطورة قضية الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ دراسة مقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، وذلك بعدما وشهدت الجلسات الماضية، مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس، استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

وأضاف وزير الأوقاف: بإجماع المؤسسات الدينية في الدولة، على أهمية تنظيم النسل، وأنه "واجب الوقت"، وضرورة ملحة، وقمنا في كتاب" تنظيم النسل ومنغيرات العصر " تفنيد بعض الأقوال التي كانت تعتمد عليها بعض الجماعات في نشر الأقوال المغلوطة، نخاطب الشباب فهم الفئة المقبلة على الشباب.