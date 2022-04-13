/691756/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-11-نيللي-كريم-تعود-لـ-شريف-سلامة

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 11، بدأت بمشهد تتذكره فاتن “نيللي كريم”، مع زوجها شريف سلامه، وهو يتشاجر معه بسبب صورة للاعب كرة القدم محمد صلاح، اذ قام سيف “شريف سلامة، بإزالة الصورة وعنف زوجته لوضعها صورة لرجل عاري، الامر الذي قابلته فاتن بسخرية، قائلا: “دا مو صلاح”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 11

واصلت فاتن استفزازه بأن أولاده يحبونه ويتمنوا ان يكونوا مثله في المستقبل، ليصفها سيف بـ “قلة الأدب”، لتقول له: “ "الراجل متصور بعد ما عمل هدفاوالعالم كله بيشجعه، ومحمد صلاح هو اللى بيثبتلى إن اللى بيكافح بينجح".

نيللي كريم تخسر قضيتها في الأحوال الشخصية وزوجها يطلب عودتها

ورصدت الحلقة خسارة فاتن أمل حربي قضيتها في قانون الأحوال الشخصية، ومرورها بعدد من الأزمات من بينها عودة زوجها سيف ليطلب منها أن يرده له، لكنها ترفض، وبعدها تكتشف أن أولادها قد رسبو في الإمتحانات قتنفعل عليها، وتكتشف أن بعدها عن زوجها ضياع لأولادها.

نيللي كريم تعود لشريف سلامة

تنتهي الحلقة 11 من مسلسل فاتن أما حربي بذهاب فاتن “نيللي كريم”، للشيخ يحيي “محمد الشرنوبي”، لتأخذ رأيه في تلك الازمة التي تمر بها، وهل تعود لزوجها ام لا فيخبرها بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأن ليس حواء هي الذي غوت آدم وأن الشيطان غواهما هما الاثنين، وتغلق الحلقة بنية فاتن للعودة لسيف.

مسسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ويناقش العمل قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية