راجعين يا هوى الحلقة 11..نور النبوي في مطاردة عنيفة مع خالد النبوي

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل راجعين يا هوى عبر شاشة قناة DMC الفضائية بعض المشاهد التي سيطر عليها الأكشن وسط منطقة صيانة المراكب القديمة بالأنفوشي.

وظهر طارق الذي يقدم دوره الفنان نور النبوي في مطاردة عنيفة مع الفنان خالد النبوي، لملاحقة سائق السيارة التي شهد حادث وفاة والد نور النبوي وعمه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الحادية عشرة

ويحاولون الوصول لهذا السائق لاستجوابه حول الحادث وما يكتنفه من غموض وحقيقة ما حدث لأشقائه وذلك ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى.

وشهدت مشاهد الأكشن التي دارت خفة نور النبوي في الحركة ولياقته الجسمانية وذلك بصدق شديد خالي من الافتعال، ومن جانبه بمجرد أن علم السائق بتمكنهما من الوصول إليه فر هارباً وسط المراكب القديمة بالأنفوشي في الإسكندرية.

نور النبوي مسلسل راجعين يا هوى

ودخلوا معه في مطاردة عنيفة، تنتهي باستسلامه والإعتراف بما لديه من أقوال حول الحادث، حيث أكد ظنون بليغ بكونه مدبراً وليس عفوياً، ونرى خلال الأحداث أن هناك علاقة قوية وصداقة تجمع طارق وعمه بليغ على الرغم من فارق السن، حيث يلجأ فيها كل منهما إلى الآخر في كل شيء.

ومن ضمنها الاستشارات العاطفية فمن وقت عودة بليغ وهو خالد النبوي من أوروبا لاسترداد حقه في الميراث والبحث حول ملابسات الحادث الذي راح ضحيته شقيقيه، يصاحبه طارق وهو نور النبوي في كل خطوة يخطوها لمساعدته.

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ويعرض العمل يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالإضافة إلى طرح الحلقة قبلها من خلال منصة Watch It واتش ات الرقمية.

يشار أن من مسلسل راجعين يا هوى من تأليف عميد الدراما العربية وهو أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية في المسلسل لـ محمد سليمان عبد المالك، ويتولى إخراج العمل محمد سلامة، ويضم في بطولته خالد النبوي ونور النبوي ونور اللبنانية، أنوشكا، إسلام ابراهيم، أحمد بدير ووفاء عامر، سلمى أبو ضيف، وهنا شيحة.