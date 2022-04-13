/691753/مسلسل-العائدون-الحلقة-11-ميدو-عادل-في-ورطة-بعد-تجنيده--بالمخابرات-المصرية

بدأ مسلسل العائدون الحلقة 11، بالفنان محمد عادل الذي يجسد شخصية علاء شاب مهاجر نجحت المخابرات المصرية في تجنيده، وهو يتحدث مع حبيبته على الهاتف حديث مؤثر به كلمات توحي بأنه من المقرر ان لا يعود لها مرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11

ورصدت الحلقة 11 من مسلسل العائدون مراقبة أمينة خليل وأمير كرارة “عمر” لـ علاء الذي تؤكد امينة خليله بأنه لم يخيب أملاهم كما توقعت وأنه مستعد بشكل كامل للتجنيد لصالح المخبارات المصرية.

يبدأ علاء استدراج الجماعة الإرهابية الذي يعمل معهم من خلال مهاجمتهم في كيفية تحريض الأشخاص على الشرطة وأنه لم يتفق معهم على ذلك، وفي أثناء الحديث الذي لم يعطي هؤلاء القيادات الإرهابية له بالا، يسأل محمود البزاوي صديقه برؤيته لمواد مخدرة جديدة أعجبته.

وكشفت الحلقة تفاصيل جديدة في جماعة داعش الإرهابية من تولي زياف خلافة القاعدة الداعشية، وقيامه باختطاف رازان شقيقة زوجته.

أمينة خليل وأمير كرارة يخلعون قناع التخفي أمام ميدو عادل

تقابل أمينة خليل علا “ميدو عادل”، وتقوم بتنويمه ثم تستقبله في غرفه يظهر بها عمر “امير كرارة”، الذي يتفاجأ علاء بأنه هو أيضا يعمل لصالح المخابرات المصرية، ويطلب منه عمر ان يقوم بالكشف عن مفتاح خزنة الدكتور جمال “محمود البزواي”، من خلال قلم به مجموعة كاميرات لرصد كل ما يحدث في الغرفة.

هل يكشف البزاوي ميدو عادل؟

تنتهي الحلقة 11 من مسلسل العائدون، باجتماع ميدو عادل “علاء”، مع محمود البزاوي “الدكتور جمال”، وأثناء حديثهم وتوتر علاء يعلق جمال على القلم الذي أعطاه عمر لـ علاء ويطلب منه أن يراه، فيخبره علاء بأنه هديه من أحد الأشخاص القريبين لقلبه، فيأخذ جمال القلم منه ويعطيه قلم أخر ويقول لهم بخبث: “أصلك متعرفش الأقلام الرفيعة دي عزيزة على قلبي قد اي”.

مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".