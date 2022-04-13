ضربها محرم فؤاد وساعدها حسن شحاتة.. أسرار تكشفها عايدة رياض لأول مرة

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دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة عايدة رياض في برنامج سابع سما وذلك خلال السطور القادمة

عايدة رياض وحسن شحاتة

وتطرق البرنامج إلى فقرة سابع سما وسابع أرض والتي يتم فيها عرض صورة لكل فنان ويختار الضيف أن يطلع سابع سما أم يسقط لسابع أرض مع إعطاء رأيه في فنه وتصرفاته، وكانت أول صورة لحسن شحاتة، فقالت عايدة رياض: حبيب الملايين وقريب للوطن العربي كله سابع سما طبعًا، هو يستحق المحبة دي كلها وبابا لما جاله فشل كلوي من 30 سنه والمرض كان غير معروف لسه حسن كان في دبي هو وهدى وكريم بيدرب هناك، وقعد بابا شهر في المستشفى فكانت بـ 35 الف في اليوم وبعت لحسن في دبي بعتلي 10 الاف دور والدولار كانت بجنيه ونص وكان موقف جميل ومحدش تبعي قال انت فين، جوزي الموضوع ده مفكرش فيه.

عايدة رياض وصفعة محرم فؤاد لها

وبعد ذلك جاءت صورة محرم فؤاد، فقالت عايدة رياض: مش اول قصة حب عشان كان في اختلاف في الجواز مع حبيبي السابق واتجوزت محرم، وهو انسان وفنان مصري صميم وصعيدي وهو جميل، وضربه بالقلم ليا كان حقه بسبب الكلام اللي سمعه، انا كنت بتكلم في الريسبشن وأوضة النوم كان فيها تليفون وكان نايم وجه خبط عليا وقالي في تليفون عشانك وانا معرفش حد هناك، اللي كلمني مكانش خطيبي هو بعت حد لـ لندن وكان ساعتها في الجيش فمكانش ممكن يسافر ف بعت صاحبه ده لندن وهو كان مسافر يعني، وقعد يبحث فين المطرب محرم فؤاد وجاب النمرة وكلمني وكنت صغيرة واداني علقة كانت العلقة الأولى والأخيرة وقعد يأخر نزولنا من لندن عشان انسى.

وتابعت قائلة: وطبعًا هو نزل في مصر إبراهيم ده يعين كل الوسط الفني خالد الأمير وبليغ حمدي، وكان وشي ملطش قالوا دي لو راحت مصر انت هتتسجن، كان عصبي جدا ولولا الراجل والست اللي كانوا معانا كنت هموت، بس هو راجل بيت وكان بيحبني جدًا وكانت مرة وممدش ايده تاني عليا ابدًا.

عايدة رياض ولوسي

وبعد ذلك جاءت صورة لوسي، فقالت: سابع سما طبعًا، وتطرق الحديث حول شائعة وجود خلاف بينهم بسبب ليالي الحلمية، فأوضحت عايدة رياض قائلة: انا معرفش اي حاجة عن الكلام ده انا طلبوني فيه وقالولي لوسي مشيت عشان كانت طالبة أجر زيادة وأنا معنديش أي فكرة هي قالت الكلام ده او لا.

وعن نسبة رضاها عن الجزء الأخير من ليالي الحلمية، قالت: وحش جدًا، وجش كتابةً، وتمثيلًا، ومش ممكن يبوظ التاريخ الحلو اللي حصل في ليالي الحلمية لكن مفيش إشكاليات بيني وبينها خالص، واللي عليه الحق في فشل الجزء ده على الكل واللي فكر يعمله عشان في ناس صعب انها تتعوض او نجيب مكانهم حد او نقلدهم.

وعن صورة محمد رمضان قالت: بحبه طبعًا سابع سما.